

Участники акции движутся шествием к Верховному суду

21.04.2024 22:17





Участники акции, опротестовывающие у парламента Грузии законопроект «О прозрачности иностранного влияния», движутся шествием в сторону Верховного суда.



По словам организаторов, могут быть некоторые провокации, поэтому участников акции призывают не поддаваться на подобные провокации.



Проспект Руставели на данный момент перекрыт.



Участники акции скандируют: «Нет российскому закону! Да Европе», «Нет оффшорному закону».



Для справки, законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят парламентом Грузии в первом чтении 17 апреля, чему предшествовали трехдневные шумные комитетские и сессионные обсуждения.





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