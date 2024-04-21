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Участники акции движутся шествием к Верховному суду
21.04.2024 22:17
Участники акции, опротестовывающие у парламента Грузии законопроект «О прозрачности иностранного влияния», движутся шествием в сторону Верховного суда.
По словам организаторов, могут быть некоторые провокации, поэтому участников акции призывают не поддаваться на подобные провокации.
Проспект Руставели на данный момент перекрыт.
Участники акции скандируют: «Нет российскому закону! Да Европе», «Нет оффшорному закону».
Для справки, законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят парламентом Грузии в первом чтении 17 апреля, чему предшествовали трехдневные шумные комитетские и сессионные обсуждения.
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