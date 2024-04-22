

Группа граждан проводит акцию возле гостиницы «Тифлис Палас»

22.04.2024 21:15









По словам участников акции, в упомянутом отеле проходит конференция, на которую приезжают люди из России. Протестующие забросали отель яйцами.



«В эти минуты, когда в Грузии студенты выступают и протестуют против российского закона, ни у кого нет морального права, чтобы агенты ФСБ и КГБ сидели в центре Тбилиси и мирно пили кофе. Ни российскому закону, ни российским властям», — заявил один из участников митинга.



По словам участников акции, от гостиницы «Тифлис Палас» они переместятся на проспект Руставели возле парламента, где будут протестовать против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».



Напомним, что в Тбилиси



Эксперты из России и Грузии обсуждают тему «Традиционные ценности как фактор сближения стран и народов». Место проведения конференции скрыто.



Сообщается, что организаторы конференции две грузинские (организации «Институт Евразии» и SIKHA Foundation) и одна российская организация — НИИКР.

Группа граждан проводит акцию протеста возле гостиницы «Тифлис Палас».По словам участников акции, в упомянутом отеле проходит конференция, на которую приезжают люди из России. Протестующие забросали отель яйцами.«В эти минуты, когда в Грузии студенты выступают и протестуют против российского закона, ни у кого нет морального права, чтобы агенты ФСБ и КГБ сидели в центре Тбилиси и мирно пили кофе. Ни российскому закону, ни российским властям», — заявил один из участников митинга.По словам участников акции, от гостиницы «Тифлис Палас» они переместятся на проспект Руставели возле парламента, где будут протестовать против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».Напомним, что в Тбилиси проходит конференция «по традиционным ценностям», организованная Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций (НИИКР), которую создали ветераны КГБ, СВР и ФСБ России.Эксперты из России и Грузии обсуждают тему «Традиционные ценности как фактор сближения стран и народов». Место проведения конференции скрыто.Сообщается, что организаторы конференции две грузинские (организации «Институт Евразии» и SIKHA Foundation) и одна российская организация — НИИКР.





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