

Грузия проиграла Латвии и готовится к матчу с Филиппинами

03.07.2024 11:54









Чтобы попасть на Олимпиаду в Париж , необходимо выиграть этот кэ в Риге. Фаворитом этого турнира в Риге считается сборная Латвии, которая в 2023 году блестяще сыграла на ЧМ и находится в отличной форме. Этот высокий уровень подготовки и спортивной формы Латвия продемонстрировала в матче с Грузией – игра прошла 2 июля вечером . За этой красивой и зрелищной игрой наблюдали около 10 тысяч человек, среди них были около 200 наших соотечественников. В их числе были проживающие в городах Латвии выходцы из Грузии, специально прибывшие из Грузии в Ригу поклонники нашей сборной, сотрудники посольства нашей страны ,посол Грузии в Латвии Ираклий Курашвили, а также уроженцы Грузии, проживающие в Литве, Эстонии, Польше и других государствах.



За матчем в Риге наблюдали руководители Федерации баскетбола Грузии ( ФБГ) во главе с президентом ФБГ , знаменитым в недавнем прошлом баскетболистом нашей национальной команды Виктором Саникидзе.



Поддержка зрителей в Риге



В столице Латвии за сборную Грузии как всегда болел проживающий с 1970 года в Риге уроженец Очамчирского района Имеди Кокая. В последние 26 лет он несколько раз становился победителем и призером Чемпионатов Латвии по каратэ (среди ветеранов), призером ряда ЧЕ и ЧМ по каратэ среди ветеранов. В последние 4 года И. Кокая является председателем действующего в Латвии грузинского общества «Самшобло» (до этого он был заместителем председателя общества) , он активен в подготовке и проведении мероприятий грузинской диаспоры, форумов и встреч, связанных с развитием грузино-латвийских культурных и спортивных контактов.



Автор этих строк наблюдал за этим матчем вместе с И. Кокая и ветераном баскетбола Латвии, другом баскетболистов Грузии Янисом Бацансом (ныне владелец компании по производству брендовой спортивной экипировки «Барс»). Он был на этом матче вместе с дочками -13-летней баскетболисткой Елизабет Бацане (рост 185 см), 10-летней Патрицией и супругой Ольгой. Эта семья в полном составе впервые была на официальном матче баскетбольной сборной Латвии и вместе с остальными поклонниками этой национальной команды получила удовольствие от игры Латвии и немного удивлена неудачной игрой сборной Грузии, хотя понимали , что в отсутствие капитана нашей сборной Торнике Шенгелия команда Грузии не сможет показать ту игру, которая от нее можно ожидать.



Преимущество Латвии



В самом начале игры в счете повела Грузия-2:0. Это был единственный момент в матче, когда впереди были гости. Затем хозяева сравняли счет и весь матч имели преимущество. Первый тайм завершился со счетом 45:24 в пользу Латвии, в третьем периода Грузия сократила счет до 13 очков, но потом хозяева вновь овладели полным преимуществом и спокойно довели игру до победы с крупным счетом 83:55.



Сборной Грузии очки в этом матче принесли Сандро Мамукелашвили(14 очков), Гога Битадзе (7), Рати Андроникашвили (6), Каха Джинчарадзе и Давид Очхикидзе (по 5), Александр Певадзе , Илья Лондаридзе и Джо Томассон ( по 4), Дуда Санадзе и Георгий Корсантия (по 3). В составе сборной Латвии наиболее результативным был Артурс Страутиньш -18 очков.



Джикич о матче с Латвией



После матча с Латвией главный тренер сборной Грузии известный сербский специалист Александер Джикич сказал, что лично он принял решение о том, чтобы капитан нашей команды и лидер сборной Торнике Шенгелия не играл в этом поединке. «Врачи сборной Грузии сделали все для того, чтобы Торнике Шенгелия был в хорошем состоянии и смог бы сыграть в матче с Латвией, спасибо им большое, но я принял решение, чтобы Торнике в этом матче не играл, впереди у нас важная игра с Филиппинами», - сказал 53-летний Джикич, который с января нынешнего года является наставником национальной сборной Грузии.



Все прекрасно понимают, что Джикич не поставил Торнике Шенгелия на игру с Латвией во избежание повторной травмы, ведь в товарищеском встрече с Камеруном (26 июня в Юрмале ) он получил травму, которую врачи сумели залечить к 2 июля, но был риск новой травмы в игре с Латвией.



4 июля днем сборная Грузии проведет матч с командой Филиппин, которая сегодня, 3 июля, сыграет с Латвией. Из обоих групп рижского раунда кэ Олимпийских игр в полуфинал турнира выходят по две сборные, полуфиналы пройдут 6 июля, а финал -7 июля. Победитель финального матча получит право играть на Олимпиаде 2024 года в Париже.





Тенгиз Пачкория из Риги специально для «



Фото: Кокая, Я. Бацанс и Т. Пачкория на матче Латвия–Грузия ( фото Хатуны Габиташвили).

Автор этих строк уже сообщал о подготовке национальной баскетбольной сборной Грузии к матчам квалификационного этапа Олимпийских Игр 2024 , которые начались в Риге 2 июля и завершатся 7 июля. В Риге соперниками сборной Грузии в группе А являются сборные Латвии и Филиппин, в случае занятия первого или второго места в группе наша команда выйдет в полуфинал , куда попадут также две лучшие команды из другой «рижской» группы ( группа Б) кэ Олимпийских Игр ( Бразилия, Камерун и Монтенегро) . Полуфиналы состоятся 6 июля, финал - 7 июля, победитель финального матча получит право выступать на Олимпиаде в Париже.Чтобы попасть на Олимпиаду в Париж , необходимо выиграть этот кэ в Риге. Фаворитом этого турнира в Риге считается сборная Латвии, которая в 2023 году блестяще сыграла на ЧМ и находится в отличной форме. Этот высокий уровень подготовки и спортивной формы Латвия продемонстрировала в матче с Грузией – игра прошла 2 июля вечером . За этой красивой и зрелищной игрой наблюдали около 10 тысяч человек, среди них были около 200 наших соотечественников. В их числе были проживающие в городах Латвии выходцы из Грузии, специально прибывшие из Грузии в Ригу поклонники нашей сборной, сотрудники посольства нашей страны ,посол Грузии в Латвии Ираклий Курашвили, а также уроженцы Грузии, проживающие в Литве, Эстонии, Польше и других государствах.За матчем в Риге наблюдали руководители Федерации баскетбола Грузии ( ФБГ) во главе с президентом ФБГ , знаменитым в недавнем прошлом баскетболистом нашей национальной команды Виктором Саникидзе.В столице Латвии за сборную Грузии как всегда болел проживающий с 1970 года в Риге уроженец Очамчирского района Имеди Кокая. В последние 26 лет он несколько раз становился победителем и призером Чемпионатов Латвии по каратэ (среди ветеранов), призером ряда ЧЕ и ЧМ по каратэ среди ветеранов. В последние 4 года И. Кокая является председателем действующего в Латвии грузинского общества «Самшобло» (до этого он был заместителем председателя общества) , он активен в подготовке и проведении мероприятий грузинской диаспоры, форумов и встреч, связанных с развитием грузино-латвийских культурных и спортивных контактов.Автор этих строк наблюдал за этим матчем вместе с И. Кокая и ветераном баскетбола Латвии, другом баскетболистов Грузии Янисом Бацансом (ныне владелец компании по производству брендовой спортивной экипировки «Барс»). Он был на этом матче вместе с дочками -13-летней баскетболисткой Елизабет Бацане (рост 185 см), 10-летней Патрицией и супругой Ольгой. Эта семья в полном составе впервые была на официальном матче баскетбольной сборной Латвии и вместе с остальными поклонниками этой национальной команды получила удовольствие от игры Латвии и немного удивлена неудачной игрой сборной Грузии, хотя понимали , что в отсутствие капитана нашей сборной Торнике Шенгелия команда Грузии не сможет показать ту игру, которая от нее можно ожидать.В самом начале игры в счете повела Грузия-2:0. Это был единственный момент в матче, когда впереди были гости. Затем хозяева сравняли счет и весь матч имели преимущество. Первый тайм завершился со счетом 45:24 в пользу Латвии, в третьем периода Грузия сократила счет до 13 очков, но потом хозяева вновь овладели полным преимуществом и спокойно довели игру до победы с крупным счетом 83:55.Сборной Грузии очки в этом матче принесли Сандро Мамукелашвили(14 очков), Гога Битадзе (7), Рати Андроникашвили (6), Каха Джинчарадзе и Давид Очхикидзе (по 5), Александр Певадзе , Илья Лондаридзе и Джо Томассон ( по 4), Дуда Санадзе и Георгий Корсантия (по 3). В составе сборной Латвии наиболее результативным был Артурс Страутиньш -18 очков.После матча с Латвией главный тренер сборной Грузии известный сербский специалист Александер Джикич сказал, что лично он принял решение о том, чтобы капитан нашей команды и лидер сборной Торнике Шенгелия не играл в этом поединке. «Врачи сборной Грузии сделали все для того, чтобы Торнике Шенгелия был в хорошем состоянии и смог бы сыграть в матче с Латвией, спасибо им большое, но я принял решение, чтобы Торнике в этом матче не играл, впереди у нас важная игра с Филиппинами», - сказал 53-летний Джикич, который с января нынешнего года является наставником национальной сборной Грузии.Все прекрасно понимают, что Джикич не поставил Торнике Шенгелия на игру с Латвией во избежание повторной травмы, ведь в товарищеском встрече с Камеруном (26 июня в Юрмале ) он получил травму, которую врачи сумели залечить к 2 июля, но был риск новой травмы в игре с Латвией.4 июля днем сборная Грузии проведет матч с командой Филиппин, которая сегодня, 3 июля, сыграет с Латвией. Из обоих групп рижского раунда кэ Олимпийских игр в полуфинал турнира выходят по две сборные, полуфиналы пройдут 6 июля, а финал -7 июля. Победитель финального матча получит право играть на Олимпиаде 2024 года в Париже.Тенгиз Пачкория из Риги специально для « Грузия Online Фото: Кокая, Я. Бацанс и Т. Пачкория на матче Латвия–Грузия ( фото Хатуны Габиташвили).





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