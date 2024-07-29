

Стали известны рейтинги партий согласно опросу Edison Research

29.07.2024 10:21





По результатам опроса общественного мнения, проведенного Edison Research, на вопрос «если бы парламентские выборы состоялись завтра, за какую партию вы бы проголосовали», результаты распределяются следующим образом по распределению, методу взвешивания:



«Грузинская мечта/Сила народа» – 32,4%;

«Единство: ЕНД/Стратегия Агмашенебели» – 17,3%;

«Сильная Грузия: Лело/Для народа/Площадь Свободы» – 12,8%;

«Георгий Гахария за Грузию» – 11,2%;

"Коалиция за изменения: "Ахали"/Гирчи/Дроа" - 9,9%.

«Гирчи – Яго Хвичия» – 5,2%;

«Лейбористская партия» – 3,3%;

«Альянс Патриотов» и «Альт-Инфо» – 2,6%;

«Граждане» – 2,2%.

«Европейская Грузия» – 1,9%

«За справедливость – Эка Беселия» – 0,9%,

Остальные партии назвали 0,4%.



Что касается партийной лояльности, то 72% говорят, что уверены в своем выборе, а 28% полагают, что их выбор может измениться.



Опрос общественного мнения был проведен авторитетной международной исследовательской компанией Edison Research по заказу телеканала "Формула". В рамках исследования методом случайной выборки методом личного опроса были опрошены 1000 человек в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голоса, проживающих в Грузии. Погрешность составляет +/- 2,5% для Грузии и +/- 2,5% для Тбилиси при доверительном интервале 95%. Полевые работы проводились с 11 по 24 июля.





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