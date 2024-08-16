

Оппозиционный телеканал Mtavari оштрафовали за ролики против закона об иноагентах

16.08.2024 12:53





Национальная комиссия по коммуникациям оштрафовала оппозиционный телеканал Mtavari на 2,5 тысячи лари за ролики против закона об иноагентах.



Речь идет о двух клипах, которые транслировались в эфире телеканала в июле. Как сообщает комиссия, в них «грузинский закон «О прозрачности иностранного влияния» представлен в негативном контексте», «называется российским» и позиционируется, как «угроза для всех субъектов и общества» Грузии.



Регулятор счел, что эти клипы служат тому, чтобы не допустить избрание на предстоящих парламентских выборах «политических объединений, поддерживающих упомянутый закон».



Ролики признали политической рекламой. По закону, политическую рекламу нельзя размещать до официального оглашения предвыборных сроков.



Поскольку в прошлом месяце комиссия уже сделала предупреждение Mtavari за аналогичное нарушение, на этот раз телеканал оштрафовали. Кроме того, вещатель обязали снять указанные клипы с эфира.





Политической рекламой также признали ролики проправительственного PosTV. В них рассказывалось о поддержке предпринимателей по госпрограммам, которые запустило правительство «Грузинской мечты». Видеоряд сопровождается подписью: «Грузинская мечта финансирует более 100 заводов».



«Целью видеороликов политического содержания, размещенных в эфире, является не только распространение информации о предпринимателях или государственной программе, но и пропаганда избрания политического движения «Грузинская мечта» на выборах 26 октября 2024 года», — счел регулятор.



Поскольку прежде у PosTV не было аналогичных нарушений, телеканал отделался предупреждением.



Источник: Новости - Грузия

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