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Зафиксирован рекордный спрос на поездку россиян в Грузию на новогодние праздники
22.11.2024 17:37
Рекордный спрос со стороны россиян на поездку в Грузию на Новый год. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», в период новогодних праздников (28 декабря – 12 января) количество бронирований жилья в Грузии выросло вдвое. Грузия вошла в топ-5 самых популярных зарубежных направлений для российских новогодних праздников, по количеству бронирований Грузия уступает только Беларуси, Турции, Таиланду и оккупированной Абхазии.
Аналитики "Островок" связывают рост популярности страны с расширением авиасообщения из Москвы и других регионов России.
"Отсутствие визовых ограничений и расширение прямых рейсов делают логистику максимально простой и удобной, поэтому мы ожидаем, что спрос в этом направлении будет только увеличиваться", - говорит управляющий директор службы.
Среди российских туристов наибольший спрос на городской отдых - в Тбилиси и Кутаиси, на побережье - в Батуми, Кобулети и Уреки, а также в горах - в Степанцминде (Казбеги) и Гудаури.
Путешествуя по Грузии, российские туристы чаще всего отдают предпочтение четырехзвездочным отелям – на них приходится 27% всех бронирований, отелям без звезд (25%), а также трехзвездочным отелям (24%) и апартаментам (11%).
Традиционно туры в Грузию популярны у пар — на двоих взрослых без детей приходится более половины заказов (55%). Индивидуальные туристы составляют 22% бронирований, семьи с детьми – 16%, взрослые группы из трех человек – 7%.
По данным Пограничной службы ФСБ России, за девять месяцев 2024 года турпоток из России в Грузию увеличился на 447,8%.
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