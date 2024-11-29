

Более 20 журналистов пострадали от действий полиции во время протестов в Тбилиси

29.11.2024 12:59





Более двух десятков сотрудников СМИ подверглись нападениям со стороны полиции во время протестной акции в Тбилиси в ночь на пятницу. Об этом говорится в заявлении медиа-омбудсмена Грузии.



«По информации медиа-омбудсмена, 28-29 ноября спецназовцы в масках и полицейские на проспекте Руставели целенаправленно расправились с более чем 20 журналистами и операторами. Государственные представители разгоняли участников акции. С представителями СМИ также жестоко расправлялись в процессе фиксации указанных преступлений», — сообщили в аппарате.



Омбудсмен напоминает, что доступ к информации является конституционным правом каждого гражданина, а вмешательство в журналистскую деятельность – уголовным преступлением. «Призываем МВД прекратить нападения на участников митинга и СМИ.Мы обращаемся к Специальной следственной службе с просьбой начать расследование по каждому делу и своевременно установить виновных в тяжких преступлениях», — сказано в заявлении.



Список пострадавших журналистов по состоянию на 11:30 по тбс. (Данные обновляются):

Гурам Рогава, телекомпания Formula — в прямом эфире спецназовец в маске ударил его по голове и повалил на землю;

Александр Кешелашвили, интернет-издание Publika – задержан, избит, изъята аппаратура;

Давид Цагарели, Радио Свобода – спецназовец в маске ударил его кулаком в живот и повалил на землю;

Мариам Никурадзе, интернет-издание «OC Media» – специально направили в журналиста струю водомета, распылили в нее перцовый спрей, повредили камеру, несколько раз отнимали телефон;

Нанука Каджая, TV Pirveli – во время прямого включения в нее попала струя водомета;

Давид Бочикашвили, TV Pirveli – нападение спецназа;

Георгий Шецерули, TV Pirveli – спецназовцы схватили его и избили;

Анна Мдивани, TV Pirveli – прямо в ей лицо распылили перцовый спрей;

Нико Кокая, TV Pirveli – распылили в лицо перцовый спрей, дважды становилась мишенью спецназа;

Гиви Авалиани, интернет-издание Netgazeti – распылили в лицо перцовый спрей;

Натия Амиранашвили, интернет-издание Publika – отобрали телефон и не позволяли продолжать работу;

Георгий Гогуа, 64 Project – полиция избивала его ногами;

Ираклий Манагадзе, интернет-издание epn.ge – спецназовец избил его ногами;

Давид Бежанишвили, «Первый канал» — оператор получил повреждения во время съемок;

Дея Мамисеишвили, телеканал Mtavari – получила травму во время съемок;

Георгий Гогинашвили, телеканал Mtavari – получил травму во время съемок;

Юлия Калабано, фотокорреспондент JAMnews – во время съемок в лицо ей прыснули перцовый спрей, повалили на землю и ударили ногами;

Миндия Габадзе, интернет-издание Publika – пострадал от действий правоохранителей;

Нино Цверава, «Студия Монитор» – стала мишенью силовиков во время съемок у Кашветской церкви;

Нино Шубитидзе, «Студия Монитор» — стала мишенью силовиков во время съемок у Кашветской церкви.

Также, согласно распространившейся информации, на митинге пострадал немецкий журналист. Медиа-омбудсмен уточняет эти данные.



Аппарат продолжает оказывать юридическую помощь сотрудникам СМИ. Для них работает горячая линия: 577 070 592.



Источник: Новости - Грузия

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