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Более 20 журналистов пострадали от действий полиции во время протестов в Тбилиси
29.11.2024 12:59
Более двух десятков сотрудников СМИ подверглись нападениям со стороны полиции во время протестной акции в Тбилиси в ночь на пятницу. Об этом говорится в заявлении медиа-омбудсмена Грузии.
«По информации медиа-омбудсмена, 28-29 ноября спецназовцы в масках и полицейские на проспекте Руставели целенаправленно расправились с более чем 20 журналистами и операторами. Государственные представители разгоняли участников акции. С представителями СМИ также жестоко расправлялись в процессе фиксации указанных преступлений», — сообщили в аппарате.
Омбудсмен напоминает, что доступ к информации является конституционным правом каждого гражданина, а вмешательство в журналистскую деятельность – уголовным преступлением. «Призываем МВД прекратить нападения на участников митинга и СМИ.Мы обращаемся к Специальной следственной службе с просьбой начать расследование по каждому делу и своевременно установить виновных в тяжких преступлениях», — сказано в заявлении.
Список пострадавших журналистов по состоянию на 11:30 по тбс. (Данные обновляются):
Гурам Рогава, телекомпания Formula — в прямом эфире спецназовец в маске ударил его по голове и повалил на землю;
Александр Кешелашвили, интернет-издание Publika – задержан, избит, изъята аппаратура;
Давид Цагарели, Радио Свобода – спецназовец в маске ударил его кулаком в живот и повалил на землю;
Мариам Никурадзе, интернет-издание «OC Media» – специально направили в журналиста струю водомета, распылили в нее перцовый спрей, повредили камеру, несколько раз отнимали телефон;
Нанука Каджая, TV Pirveli – во время прямого включения в нее попала струя водомета;
Давид Бочикашвили, TV Pirveli – нападение спецназа;
Георгий Шецерули, TV Pirveli – спецназовцы схватили его и избили;
Анна Мдивани, TV Pirveli – прямо в ей лицо распылили перцовый спрей;
Нико Кокая, TV Pirveli – распылили в лицо перцовый спрей, дважды становилась мишенью спецназа;
Гиви Авалиани, интернет-издание Netgazeti – распылили в лицо перцовый спрей;
Натия Амиранашвили, интернет-издание Publika – отобрали телефон и не позволяли продолжать работу;
Георгий Гогуа, 64 Project – полиция избивала его ногами;
Ираклий Манагадзе, интернет-издание epn.ge – спецназовец избил его ногами;
Давид Бежанишвили, «Первый канал» — оператор получил повреждения во время съемок;
Дея Мамисеишвили, телеканал Mtavari – получила травму во время съемок;
Георгий Гогинашвили, телеканал Mtavari – получил травму во время съемок;
Юлия Калабано, фотокорреспондент JAMnews – во время съемок в лицо ей прыснули перцовый спрей, повалили на землю и ударили ногами;
Миндия Габадзе, интернет-издание Publika – пострадал от действий правоохранителей;
Нино Цверава, «Студия Монитор» – стала мишенью силовиков во время съемок у Кашветской церкви;
Нино Шубитидзе, «Студия Монитор» — стала мишенью силовиков во время съемок у Кашветской церкви.
Также, согласно распространившейся информации, на митинге пострадал немецкий журналист. Медиа-омбудсмен уточняет эти данные.
Аппарат продолжает оказывать юридическую помощь сотрудникам СМИ. Для них работает горячая линия: 577 070 592.
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