

Учащиеся школ и студенты грузинских вузов проводят акции протеста по всей Грузии

02.12.2024 16:20





В Тбилиси и нескольких городах Грузии в знак протеста прерван учебный процесс в образовательных учреждениях.



В частности, студенты покинули аудитории, а учащиеся школ – классные комнаты, и проводят акцию протеста. К ним присоединяются профессоры и педагоги. Участники акции опротестовали решение правительства Грузии о приостановке процесса переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года.



Более конкретно, с сегодняшнего дня прерван учебный процесс в школе имени Комарова и школе имени Святого Ильи Праведного, большая часть педагогов и учащихся поддерживает протест.



Со 2 декабря учеба не проходит и Свободной школе Ньютона. „Нашей главной ценностью является свобода и будущее наших учеников, именно поэтому мы присоединяемся ко всем верным инициативам протеста“ – говорится в совместном заявлении школ.



Не учатся и в Зеленой школе, администрация которой распространила заявление, в котором говорится о том, что решение временно прервать учебный процесс вызвано желанием защитить фундаментальный принцип – право на выражение.



Со 2 декабря учебный процесс приостановлен и в Американской школе имени Гиви Залдастанишвили, школе UG. Примечательно, что аудитории покинули и студенты Грузинского университета.



Протест продолжается и в регионах – ряде школ Зугдиди, Кутаиси, Поти, селе Нигвзиани Ланчхутского района, Ахалцихе, Чохатаури.



В Тбилиси и Батуми проходят совместные акции протеста студентов и преподавателей ВУЗов.





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