

Популярный грузинский актер задержан в Тбилиси

05.12.2024 22:04





Популярный грузинский актер, активный участник проевропейских протестных акций Андро Чичинадзе задержан в Тбилиси, сообщают СМИ.



Согласно распространившейся информации, Чичинадзе задержали в его квартире. Предположительно, арест связан с митингами.



На данный момент нет подтверждения и разъяснений от МВД.



Андро Чичинадзе 28 лет. Он приходится кузеном лидеру партии «Дроа» Элене Хоштария. Чичинадзе – выпускник драматического факультета тбилисского Госуниверситета театра и кино им. Руставели. С 2022 года — актер Нового театра Васо Абашидзе в Тбилиси. Последнее время играл в спектаклях «Умираю как страна» и «Король Лир». В кино известен по ролям в фильмах «Шиндиси» (Чичика), «Отрицательные числа», «Самурай на досуге», «Нина» и другим.



Масштабные протесты в Грузии вспыхнули 28 ноября. Поводом стало заявление премьера Ираклия Кобахидзе. Он объявил, что власти решили до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.



В Тбилиси митинги проходили на фоне столкновений групп демонстрантов с полицией. Впоследствии МВД начинало разгонять тысячи человек с использованием водометов и слезоточивого газа.



До сих пор было известно о 18 задержанных по уголовным делам о беспорядках на протестных акциях в Тбилиси. В административном порядке арестовали более 300 человек. Правозащитники и адвокаты заявляют, что большинство из них полиция избила.



Источник: Новости - Грузия

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