

Журналист и оператор TV Pirveli госпитализированы после нападения в Тбилиси

08.12.2024 02:01









Чихладзе и Шецирули были госпитализированы в клинику Ингороква. Врач сообщил, что им провели все необходимые исследования, и они продолжат лечение в неврологическом отделении.



«Их жизням ничего не угрожает. Их осмотрели все специалисты. У них легкое сотрясение мозга. Мы продолжим мониторинг по результатам других анализов», — сказал врач.



Нападение на съемочную группу произошло поздно вечером 7 декабря недалеко от проспекта Руставели, где проходит масштабная протестная акция.



Крепкие мужчины в черной одежде и масках сбили Чихладзе с ног, а Шецирули избивали ногами несколько человек. У них отобрали камеру и другое оборудование.







У журналистки TV Pirveli Маки Чихладзе и оператора Георгия Шецирули диагностированы сотрясения мозга после нападения в Тбилиси.Чихладзе и Шецирули были госпитализированы в клинику Ингороква. Врач сообщил, что им провели все необходимые исследования, и они продолжат лечение в неврологическом отделении.«Их жизням ничего не угрожает. Их осмотрели все специалисты. У них легкое сотрясение мозга. Мы продолжим мониторинг по результатам других анализов», — сказал врач.Нападение на съемочную группу произошло поздно вечером 7 декабря недалеко от проспекта Руставели, где проходит масштабная протестная акция.Крепкие мужчины в черной одежде и масках сбили Чихладзе с ног, а Шецирули избивали ногами несколько человек. У них отобрали камеру и другое оборудование.





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