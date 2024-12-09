

Участникам акций в Тбилиси поступают звонки с угрозами

09.12.2024 10:37





Граждане, присутствовавшие на митингах против «Грузинской мечты», сообщают, посредством соцсетей, что им звонят неизвестные люди и угрожают. Такие звонки поступали в последние дни на номер Ильи Глонти, одного из основателей активной группы, занимающейся организацией акций в Тбилиси - «Даитове».



«Сказали, что привезут домой со сломанными костями» - сообщает Глонти.



Схожие угрозы поступили и одному из активных участников акций, члену «Коалиции за перемены» Вано Гомурашвили.



«Мне позвонили и спросили – где ты? Потом меня начали оскорблять и сказали, что обязательно меня найдут и изобьют, затем повесили трубку», - сказал грузинской службе Радио Свобода Вано Гомурашвили.



С неизвестных номеров звонили и журналистке телеканала «Мтавари» Эке Квеситадзе, однако на телефонные звонки с неизвестных номеров она решила не отвечать.



Это не первый случай, когда неизвестные звонят и угрожают участникам проевропейских митингов. Подобное происходило и в мае 2024 года, когда тысячи людей протестовали на улице против закона об «иноагентах». Тогда Служба защиты персональных данных приступила к изучению дела и направила его на расследование в прокуратуру, дальнейшая судьба расследования неизвестна.



Тогда оппозиция и гражданский сектор обвинили в этих угрозах правительство, поскольку считали, что если бы не персональные данные, хранящиеся в госорганах, номера телефонов активистов не были бы доступны для других лиц.





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