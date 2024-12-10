

Граждане собираются на акцию протеста у парламента Грузии

10.12.2024 21:00





На проспекте Руставели грузинской столицы продолжается акция протеста. Протесты продолжаются уже 13 день.



Митингующие начали собираться в 19:00 по местному времени. Недавно они перекрыли проезжую часть центрального проспекта города.



Участники акции опротестовывают решение правительства Грузии о приостановке переговоров с Евросоюзом по вступлении страны в указанную организацию до 2028 года.



Требования остаются прежними – назначение новых выборов и освобождение всех задержанных на акциях протеста.





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