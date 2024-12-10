|
|
|
Граждане собираются на акцию протеста у парламента Грузии
10.12.2024 21:00
На проспекте Руставели грузинской столицы продолжается акция протеста. Протесты продолжаются уже 13 день.
Митингующие начали собираться в 19:00 по местному времени. Недавно они перекрыли проезжую часть центрального проспекта города.
Участники акции опротестовывают решение правительства Грузии о приостановке переговоров с Евросоюзом по вступлении страны в указанную организацию до 2028 года.
Требования остаются прежними – назначение новых выборов и освобождение всех задержанных на акциях протеста.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна