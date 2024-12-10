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Граждане собираются на акцию протеста у парламента Грузии


10.12.2024   21:00


На проспекте Руставели грузинской столицы продолжается акция протеста. Протесты продолжаются уже 13 день.

Митингующие начали собираться в 19:00 по местному времени. Недавно они перекрыли проезжую часть центрального проспекта города.

Участники акции опротестовывают решение правительства Грузии о приостановке переговоров с Евросоюзом по вступлении страны в указанную организацию до 2028 года.

Требования остаются прежними – назначение новых выборов и освобождение всех задержанных на акциях протеста.


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