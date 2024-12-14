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К участникам акции протеста на проспекте Руставели присоединились участники марша матерей


14.12.2024   14:32


К участникам акции протеста на проспекте Руставели присоединились участники марша матерей.

Их встретили овацией.

Ранее участники марша собрались у станции метро «Руставели», откуда прошли шествием до здания парламента Грузии.

В руках у них баннеры с надписью: “Руки прочь, это мой ребенок", а также флаги Грузии и Евросоюза.

Напомним, что участники акции протеста у здания парламента опротестовывают президентские выборы, проходящие в законодательном органе Грузии.

Они принесли с собой дипломы и футбольные мячи.

По их заявлениям, президентские выборы являются нелегитимным процессом.


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