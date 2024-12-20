

Медперсонал клиники Хуло объявил забастовку

20.12.2024 17:01





Медицинские работники клиники Хуло заявили о намерении приостановить свою деятельность в случае, если руководство учреждения не выполнит их требования.



Причина протеста: Врачи утверждают, что администрация планирует сократить персонал и рабочие часы в акушерском отделении, что фактически приведет к его закрытию. Это отделение — единственное в горных районах Аджарии, обслуживающее жителей муниципалитетов Хуло и Шуахеви.



"Мы не согласны с таким решением. Если наши требования не будут выполнены, мы закроем двери клиники и выйдем на улицу," — заявляют медики.



Ответ администрации клиники:

Директор клиники Ника Болквадзе отрицает планы по закрытию отделения или сокращению персонала. По его словам, корректировка рабочих часов проводится в соответствии с нормативными требованиями.



"Мы не закрываем акушерское отделение, наоборот, планируем его развитие. Все решения принимаются в строгом соответствии с правилами, чтобы обеспечить стабильную работу учреждения," — отметил Ника.



Медики продолжают настаивать на своих требованиях, подчеркивая, что без изменений их трудовые условия ухудшатся. Ситуация остается напряженной.





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