

ifact: российская нефть поставляется в Европу через Грузию как «грузинская»

22.01.2025 15:45





Союз журналистов-расследователей Here’s the fact («აი, ფაქტი») публикует расследование «Невидимый груз — подсанкционный нефтяной путь из России в Европу». В нем говорится об экспорте подсанкционной нефти из России в Европу и роли Грузии в этой схеме.



По данным журналистов, в 2023-2024 годах в Испанию из Грузии поступило 99 000 тонн — внимание — грузинской (!) нефти на общую сумму 49 млн евро.



В этом предложении журналисты-расследователи выделили два подозрительных обстоятельства:



Грузия не добывает такой объем нефти;

эти данные об экспорте не отражены в базе данных Национального статистического управления Грузии (Сакстат, Грузстат — ред.), но есть в базе данных Испании.

Команда журналистов-расследователей поинтересовалась, чем это можно объяснить — дело только лишь с технической ошибкой, которая проскользнула в базы данных, или во всем этом замешана РФ, которой запрещено экспортировать нефть в Европу и которой нужны альтернативные способы экспорта подсанкционного продукта?



Известно, что полномасштабная агрессия России против Украины продолжается третий год. Чтобы ослабить агрессора, цивилизованный мир ввел против него санкции. Целью было обрушить экономику и — как следствие — ограничить боеспособность РФ. С декабря 2022 года продажа российской нефти в европейские страны была поэтапна запрещена.



С конца 2022 года импорт нефти напрямую из России в Европу сократился с 24% до 4%. Расследователи предположили, что это вовсе не означает, что Россия больше не может продавать нефть и теряет свои основные полезные ископаемые.



Схема продуманнее, полагают они: из-за санкций им пришлось перейти на нетрадиционные, новые маршруты и рынки сбыта. То есть они нашли обходные пути сбыта подсанкционного продукта.



Направление Россия-Европа изменилось на схему «Россия — третья страна- Европа». Груз остался прежним.



«То, что территория Грузии является «черной дырой» для России, и Россия успешно использует ее, чтобы избежать санкций, мы рассказывали вам об этом и ранее. Мы рассказали, как мы обеспечиваем Россию дорогими транспортными средствами, подпадающими под санкции, и предметами двойного назначения, которые далее применяются (в виде конечного продукта — ред.) на поле боя. Теперь рассказываем вам, как территория Грузии вобрала в себя функции не только российского поставщика, но и торгового посредника.



Если до сих пор мы слышали, что подсанкционный продукт из Европы поступает в Россию через Грузию, то теперь мы уже можем сказать, что подвергшийся санкциям продукт из России поступает в Европу также через Грузию.



В течение пяти месяцев мы изучали официальную статистику Грузии, международных и европейских стран, сравнивали тысячи данных из четырех независимых баз, изучали компании-импортеры и экспортеры нефти, наблюдали за перемещением российских грузов по территории Грузии, беседовали с некоторыми специалистами в области железнодорожных и морских перевозок и, наконец, выяснили, что:



• с начала войны в Украине, с 2022 года по сегодняшний день, экспорт нефти из Грузии в европейские страны увеличился в 15 раз;

• после начала войны в Украине Россия продолжает импортировать нефть в Грузию — как морским, так и железнодорожным транспортом;

• опубликованные Сакстатом (Грузстат, государственная служба статистики — ред.) официальные данные об импорте и экспорте нефти из Грузии в Европу не совпадают с данными официальной базы международной торговли ООН и других авторитетных баз данных;

• все больше нефти и нефтепродуктов, официально зарегистрированных грузинской стороной, поступает в Грузию из России;

• в Европе как «грузинская» продается больше нефти и нефтепродуктов, чем добывает Грузия», — говорится в журналистском расследовании.



Источник: SOVA

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