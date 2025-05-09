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В Чиатура продолжается протест шахтеров


09.05.2025   18:16


Продолжаются протесты шахтеров в Чиатура. Сегодня к бастующим шахтерам в знак солидарности присоединились граждане из разных городов и муниципалитетов.

Как говорят участники протеста, они по-прежнему требуют достойных условий труда, встреч с высокопоставленными государственными чиновниками, выплаты заработной платы и освобождения четверых задержанных шахтеров.

Они говорят, что Чиатура — это не карьер, а город, на который правительству следует обратить внимание.

Пятеро участников протеста голодают уже 71-й день. Митинг проходит возле Дома культуры Чиатура.

Протестующие собирают подписи с требованием освободить задержанных шахтеров.


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