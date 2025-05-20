

Джейми Оливер и National Geographic продвигают Грузию в Европе

20.05.2025 10:04





Национальная администрация туризма Грузии запускает масштабную рекламную кампанию в Великобритании, Германии, Австрии, Франции, Швейцарии, Польше, Норвегии и Швеции.



В 32 европейских городах будут задействованы соцсети, СМИ, блогеры, наружная реклама и роуд-шоу. В аэропорту Лондона на экранах появятся видеоролики о Грузии, а пассажирам British Airways на борту будут показывать короткие фильмы о стране.



Кампанию поддерживают National Geographic и звёздный шеф Джейми Оливер. Параллельно Минэкономики Грузии рекламирует бренд «Сделано в Грузии» в Wall Street Journal и The Economist.







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