

Грузовой China-Europe Express из Уханя открыл маршрут в Грузию

30.05.2025 21:40





Грузовой поезд China-Europe Express отправился из китайского города Ухань в Грузию, впервые сделав кавказскую страну конечным пунктом маршрута. Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на компанию Hanou International, организующей перевозку.



Поезд сформирован из 46 вагонов с легкой техникой, сельскохозяйственным оборудованием, строительными материалами и другими товарами общей стоимостью около 2,1 млн долларов. Его маршрут проходит через Казахстан, с переправой паромом через Каспийское море из порта Актау в Баку (Азербайджан), а затем по железной дороге — в грузинскую столицу Тбилиси и порт Поти. Общая продолжительность перевозки составляет около 18 суток.



Перевозчик отмечает, что запуск маршрута в Грузию позволит расширить транспортный коридор через Каспийское море и будет способствовать развитию экономического сотрудничества китайской провинции Хубэй со странами Южного Кавказа и Турцией.



China-Europe Express впервые пересек два моря (Черное и Каспийское) в 2022 году, доставив грузы из Уханя в порт Дуйсбург в Германии. В настоящее время обслуживает 58 трансграничных маршрутов, охватывающих 40 стран и более 120 городов Евразийского континента, обеспечивая международные мультимодальные перевозки по железной дороге и морю.





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