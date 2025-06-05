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Тбилисские курьеры планируют подать жалобу на компании Glovo и Wolt
05.06.2025 13:52
Курьеры организовали протестное шествие от Дворца спорта в Тбилиси до Финансовой полиции. Участники акции планируют подать жалобу на компании Glovo и Wolt.
«Мы протестуем уже третью неделю. Во время первой недели мы подали иск в Миграционную службу и Трудовую инспекцию. На прошлой неделе мы обратились к премьер-министру, в Администрацию правительства и парламент Грузии на имя спикера. В своем обращении мы просим их предложить нам какое-то решение и разработать трудовые стандарты таким образом, чтобы грузинских курьеров было больше, чем иностранных.
Теперь мы планируем подать иск в Финансовую полицию. Мы просим их зайти в офисы курьерских компаний и проверить суммы, заработанные каждым курьером.
Мы считаем, что они воруют у нас деньги за пройденные километры, а также плату за «чай», оставленный клиентом. Наше требование – чтобы власти зашли в офисы курьерских компаний, проверили их работу и, если найдут какие-либо нарушения, оштрафовали их!», — заявил один из курьеров.
Также участники акции требуют установления определенных правил для иностранных граждан, работающих в курьерских компаниях, а также пересмотра тарифной политики.
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