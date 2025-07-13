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Экспорт грузинской продукции в страны ЕС увеличился на 59%
13.07.2025 13:07
Национальная служба статистики сообщает, что с января по май товарооборот между Евросоюзом и Грузией достиг десятилетнего максимума, превысив $2,04 млрд, — это на 7,6% больше показателей прошлого года.
При этом на долю импорта приходится 85% всей торговли между странами. Так, за первые пять месяцев этого года Грузия закупила товаров на $1,736 млрд (+2,8% в сравнении с январём–маем 2024 года).
Топ-5 импортируемых из ЕС товаров:
▪️ Легковые автомобили — $289,6 млн или 4 510 штук
▪️ Нефть и нефтепродукты — $192 млн или 242 тыс. тонн
▪️ Расфасованные лекарственные средства — $128,8 млн или 1 391 тонна
▪️ Грузовые автомобили — $52,3 млн или 4 896 штук
▪️ Телефонные аппараты — $28 млн или 71 тонна
Что касается экспорта, то его объёмы увеличились на 59% до $267 млн. Таким образом, отрицательный торговый баланс составляет $1,77 млрд.
Топ-5 экспортируемых в ЕС товаров:
▪️ Руды драгоценных металлов — $36,4 млн или 10 533 тонны
▪️ Ферросплавы — $34,8 млн или 33 171 тонна
▪️ Медные руды — $33,3 млн или 14 563 тонны
▪️ Орехи — $26,3 млн или 3 405 тонн
▪️ Удобрения минеральные или химические — $24,32 млн или 85 382 тонны
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