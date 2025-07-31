Грузия и Турция подтвердили готовность к полному запуску БТК

31.07.2025 18:19





Грузия и Турция выразили готовность к полному запуску железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.



Как передает Report ссылаясь на министерство Грузии, об этом стало известно в ходе встречи министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квировишвили и министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадира Уралоглу, проходившей в рамках визита турецкого министра в Грузию.



На встрече стороны обсудили развитие транспортной инфраструктуры и роли региона как транзитного хаба. В этом контексте министры подчеркнули важность эффективного использования транспортных коридоров, в том числе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, для укрепления экономического роста и региональной интеграции.



Они также отметили приоритетные направления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая транспорт и логистику, гражданскую авиацию и туризм.



Министры отметили ход реализации крупных инфраструктурных проектов, включая модернизацию железных дорог, строительство автомагистрали Восток-Запад, развитие глубоководного порта в Анакии и строительство нового международного аэропорта в Тбилиси.





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