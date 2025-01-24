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В Тбилиси мужчину скинули с высоты, а потом подожгли


24.01.2025   14:36


Полиция сообщила о раскрытии жестокого убийства в Тбилиси – в качестве обвиняемого задержан 23-летний мужчина.

По данным следствия между 23-летним и 26-летним парнями произошел конфликт. Началась драка. Более старший оппонент был ранен тяжелым предметом по голове. Затем его сбросили со строящегося здания и подожгли тело.

Подозреваемый в жестоком убийстве задержан. Расследование продолжается. За это преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.


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