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В Тбилиси мужчину скинули с высоты, а потом подожгли
24.01.2025 14:36
Полиция сообщила о раскрытии жестокого убийства в Тбилиси – в качестве обвиняемого задержан 23-летний мужчина.
По данным следствия между 23-летним и 26-летним парнями произошел конфликт. Началась драка. Более старший оппонент был ранен тяжелым предметом по голове. Затем его сбросили со строящегося здания и подожгли тело.
Подозреваемый в жестоком убийстве задержан. Расследование продолжается. За это преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.
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