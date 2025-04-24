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В офисе независимого профсоюза Labor прошел обыск
24.04.2025 18:26
В офисе независимого профсоюза Labor был проведен обыск. Обыск также запланирован в доме основателя профсоюза Георгия Диасамидзе, который связывает эти действия с деятельностью организации по социальным вопросам.
«Мы солидарны со справедливыми протестами различных трудящихся, и, кроме того, был факт, что у нас была определенная конфронтация с председателем, мы не были согласны с его деятельностью, Labor участвовала в выборах, её исключили, и все это взаимосвязано», — говорит Георгий Диасамидзе.
Labor – профсоюз работников сельского хозяйства, торговли и промышленности. Его члены обвиняют Объединенные профсоюзы Грузии в сговоре с правительством.
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