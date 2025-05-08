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Посольство США отменило рекомендацию сотрудникам посещать крупные торговые центры в Грузии
08.05.2025 14:15
Региональный офис безопасности [США] отменил рекомендацию, согласно которой сотрудники посольства должны воздержаться от посещения указанных мест, - указанное заявление распространяет посольство США в Грузии.
По сведениям посольство, поздно ночью 7 мая правоохранительные органы Грузии известили посольство о том, что ни в одном из трех торговых центров, упомянутых в уведомлении о тревоге, взрывные устройства не обнаружены.
«После тревоги, отправленной посольством США 7 мая, поздно ночью 7 мая правоохранительные органы Грузии известили посольство о том, что ни в одном из трех торговых центров, упомянутых в уведомлении о тревоге, взрывные устройства не обнаружены. Региональный офис безопасности [США] отменил рекомендацию, согласно которой сотрудники посольства должны воздержаться от посещения указанных мест», - говорится в заявлении посольства.
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