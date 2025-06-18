Полиция изъяла 298 килограммов «героина» на 85 миллионов лари

18.06.2025 15:44





Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что полиция изъяла 298 килограммов «героина», стоимость которого на так называемом черном рынке составляет около 85 миллионов лари.



По данному факту задержан 1 гражданин Грузии.



В ходе расследования установлено, что грузовик, который, согласно таможенной документации, был загружен огнеупорным кирпичом, въехал в Грузию из Республики Армения через таможенно-пропускной пункт «Гугути» и должен был выехать в Европу через Батуми.



В ходе детального осмотра прицепа грузовика на территории таможенной экономической зоны сотрудники правоохранительных органов обнаружили 600 пластиковых контейнеров, имитирующих кирпичи.



В контейнерах было тайно размещено 298 килограммов наркотического средства «героин», - сообщил Дарахвелидзе на брифинге.



Расследование инцидента ведется по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса.



Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





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