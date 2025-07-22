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Замминистра обороны Грузии принял участие в онлайн-встрече в формате Рамштайна


22.07.2025   10:38


Первый заместитель министра обороны Грузии Паата Патиашвили принял участие в онлайн-встрече в формате Рамштайн.

29-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины возглавляли государственный секретарь по обороне Великобритании Джон Хили и министр обороны Германии Борис Писториус.

К участникам заседания с речью обратился Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По информации Министерства обороны Грузии, члены международной группы обсудили ситуацию в Украине, где продолжается война. Также были рассмотрены новые инициативы по военной помощи Украине и необходимость быстрой поддержки.

Во встрече приняли участие руководители оборонных ведомств и высокопоставленные официальные лица стран-членов и партнёров Альянса.

Формат Рамштайн был создан по инициативе Соединённых Штатов Америки в апреле 2022 года, а с 13 февраля 2025 года координацию процесса совместно осуществляют Великобритания и Германия.


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