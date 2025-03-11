

С Метехского моста в Мтквари упала машина

11.03.2025 21:11





Автомобиль упал в реку Мтквари с Метехского моста.



Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями, спасатели подняли водителя живым.



По их словам, в данный момент проводятся соответствующие процедуры для поднятия автомобиля.





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