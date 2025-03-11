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С Метехского моста в Мтквари упала машина


11.03.2025   21:11


Автомобиль упал в реку Мтквари с Метехского моста.

Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями, спасатели подняли водителя живым.

По их словам, в данный момент проводятся соответствующие процедуры для поднятия автомобиля.


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