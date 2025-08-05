В Тбилиси пропал иностранец

05.08.2025 20:31





В последний раз 27-летнего казахстанца Чингиза Муссадилова видели ночью с 31 июля на 1 августа возле клуба Laila на проспекте Руставели.



«Пил с другом, с бородатым казахом по имени Темирлан и пропал около 5:00. После этого он не пришел домой и не вышел на работу не предупредив (на него это вообще не похоже)», — говорят его друзья и коллеги.



До Чингиза не доходят звонки и сообщения. Заявление в полицию уже написано. Но время играет очень важную роль, говорят близкие пропавшего мужчины.



Особые приметы: носит очки для зрения. Рост 170 см, среднего телосложения, волосы чёрные с сединой, глаза зелёно-карие. Был одет в тёмно-зелёную рубашку (лён, короткие рукава) и тёмно-серые брюки. Просьба сообщать любую информацию:



по телефону +995591018578;

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