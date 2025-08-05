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В Тбилиси пропал иностранец
05.08.2025 20:31
В последний раз 27-летнего казахстанца Чингиза Муссадилова видели ночью с 31 июля на 1 августа возле клуба Laila на проспекте Руставели.
«Пил с другом, с бородатым казахом по имени Темирлан и пропал около 5:00. После этого он не пришел домой и не вышел на работу не предупредив (на него это вообще не похоже)», — говорят его друзья и коллеги.
До Чингиза не доходят звонки и сообщения. Заявление в полицию уже написано. Но время играет очень важную роль, говорят близкие пропавшего мужчины.
Особые приметы: носит очки для зрения. Рост 170 см, среднего телосложения, волосы чёрные с сединой, глаза зелёно-карие. Был одет в тёмно-зелёную рубашку (лён, короткие рукава) и тёмно-серые брюки. Просьба сообщать любую информацию:
по телефону +995591018578;
Whatsapp: +7(707)469-51-63, +7(707)947-76-48.
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