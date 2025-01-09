

Госсекретарь США: Демократический откат Грузии вызывает глубокую тревогу

09.01.2025 11:31





После того, как мы увидели выборы, которые вызвали много вопросов, увидели репрессивные действия правительства, мы, как и наши партнеры, предприняли действия, - об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро в Париже.



«Что касается Грузии. Мы говорили и об этом. И Франция, и США видят откат демократии, это вызывает глубокую озабоченность. И это не только демократический откат, но и отступление от устремлений абсолютного большинства грузинского народа, от устремлений строить будущее, которое будет все ближе и ближе к Европе. Так что, после того, как мы увидели этот [демократический] откат, после того, как мы увидели правительство, которое действует вопреки явной воле народа, который хочет представлять, увидели выборы, которые вызвали много вопросов, увидели репрессивные действия правительства в отношении людей, которые хотят говорить свободно и открыто, - мы, как и наши партнеры, предприняли действия.



Мы ввели санкции в отношении лидера партии «Грузинская мечта» Иванишвили, а также других членов правительства. Мы приостановили американскую помощь правительству Грузии. Работая вместе почти со всеми партнерами в ОБСЕ, включая Францию, мы запустили Венский механизм ОБСЕ, чтобы дать понять, что предпринимаемые шаги, включая законодательство, которое очень ограничивает пространство для свободы выражения и действий гражданского общества, должны быть изменены.



Так что, думаю, вы видите четкое единство вокруг цели между США, Францией и многими другими странами, которые стоят перед очень печальными действиями правительства Грузии», - заявил Блинкен.





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