

ПАСЕ поддерживает признание «ограниченных полномочий» грузинской делегации

29.01.2025 14:38





Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поддерживает признание ограниченных полномочий грузинской делегации с условием пересмотра решения на сессии в апреле 2025 года.



Согласно регламенту ПАСЕ, на первой сессии года автоматически утверждаются полномочия национальных делегаций, если их легитимность не оспаривается. Однако полномочия грузинской делегации были поставлены под сомнение Европейской народной партией (EPP), что поддержали 30 членов из пяти национальных делегаций (требуемое количество согласно регламенту). Вопрос был передан на рассмотрение Комитета по мониторингу, который подготовил свое заключение.



Комитет по мониторингу считает, что события после парламентских выборов в Грузии 26 октября 2024 года, включая нарушения свободы собраний и выражения мнений, а также подавление оппозиции и гражданского общества, противоречат обязательствам страны как члена Совета Европы. Поэтому комитет требует четких гарантий от властей Грузии, что они готовы остановить демократический регресс и выполнить свои обязательства.



Комитет предлагает в знак открытости к диалогу ратифицировать полномочия грузинской делегации на текущей сессии, но с последующим пересмотром их на сессии в апреле 2025 года, при условии выполнения следующих требований:



• Начало инклюзивного процесса;

• Незамедлительное устранение нарушений, выявленных во время последних парламентских выборов, и создание избирательной среды, способствующей проведению действительно демократических новых выборов в ближайшие месяцы;

• Немедленное прекращение жестокости полиции и нарушений прав человека, эффективное расследование таких практик и прекращение злоупотребления судебными процессами против протестующих, журналистов и гражданских лидеров;

• Полное уважение свободы выражения мнений и собраний;

• Осуществление конкретных шагов для возобновления процесса евроинтеграции;

• Освобождение всех политических заключенных до сессии в апреле 2025 года.



Кроме того, комитет рекомендует приостановить следующие права грузинской делегации в знак осуждения полицейской жестокости и других нарушений прав человека:



• Полноценное членство в Комитете по политическим вопросам и демократии, Комитете по мониторингу, Комитете по правовым вопросам и правам человека, Комитете по выборам судей Европейского суда по правам человека, а также в Комитете по процедурным нормам, иммунитету и институциональным вопросам;

• Участие в Комитете по наблюдению за выборами;

• Назначение докладчиком;

• Выдвижение кандидатов на пост президента Ассамблеи, председателей и вице-председателей комитетов или подкомитетов;

• Представительство в органах Совета Европы, международных организациях и на мероприятиях, организованных межпарламентскими ассамблеями.



К проекту резолюции о все еще не ратифицированных полномочиях парламентской делегации Грузии прилагается два варианта пояснительной записки: один предусматривает признание полномочий грузинской делегации с условиями, другой — их непризнание. В текст проекта резолюции могут быть внесены изменения.



Окончательное решение Парламентская ассамблея Совета Европы примет путем голосования 29 января.





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