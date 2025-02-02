

Правоохранители задержали политиков Нику Мелия и Гиги Угулава на акции протеста

02.02.2025 19:14





Политики Ника Мелия и Гиги Угулава увезены с места противостояния на акции протеста на выезде из Тбилиси.



Ситуация на акции обострилась после того, как участники акции попытались полностью заполнить автомагистраль, что им не позволили сделать мобилизованные на акции многочисленные сотрудники правоохранительных органов.



До этого полиция призвала протестующих провести марш таким образом, чтобы не перекрывать дорогу.





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