

Кая Каллас: Грузия не оправдывает никаких ожиданий страны-кандидата

03.02.2025 11:18





«Жестокий разгон мирных демонстрантов, журналистов и политиков в Тбилиси сегодня вечером неприемлем», — написала в социальной сети X верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.



Как пишет Каллас, Евросоюз поддерживает грузинский народ в его борьбе за свободу и демократию.



«Грузия не оправдывает никаких ожиданий, предъявляемых к стране-кандидату. Евросоюз поддерживает народ Грузии в его борьбе за свободу и демократию», — пишет Кая Каллас.





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