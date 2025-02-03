Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кая Каллас: Грузия не оправдывает никаких ожиданий страны-кандидата


03.02.2025   11:18


«Жестокий разгон мирных демонстрантов, журналистов и политиков в Тбилиси сегодня вечером неприемлем», — написала в социальной сети X верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Как пишет Каллас, Евросоюз поддерживает грузинский народ в его борьбе за свободу и демократию.

«Грузия не оправдывает никаких ожиданий, предъявляемых к стране-кандидату. Евросоюз поддерживает народ Грузии в его борьбе за свободу и демократию», — пишет Кая Каллас.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна