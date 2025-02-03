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Кая Каллас: Грузия не оправдывает никаких ожиданий страны-кандидата
03.02.2025 11:18
«Жестокий разгон мирных демонстрантов, журналистов и политиков в Тбилиси сегодня вечером неприемлем», — написала в социальной сети X верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Как пишет Каллас, Евросоюз поддерживает грузинский народ в его борьбе за свободу и демократию.
«Грузия не оправдывает никаких ожиданий, предъявляемых к стране-кандидату. Евросоюз поддерживает народ Грузии в его борьбе за свободу и демократию», — пишет Кая Каллас.
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