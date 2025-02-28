

В ЕС опровергли заявления российской разведки о финансировании Брюсселем протестов в Грузии

28.02.2025 21:04





Заявления российской разведки о якобы финансировании Евросоюзом протестов в Грузии — абсолютная ложь. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, отвечая на вопросы журналистов во время своего визита в Кахетию.



«Я даже не думаю, что должен комментировать это… Я не знаю, какие цели преследует российская пропаганда, распространяя такие фейки, но могу с уверенностью сказать, что это возмутительная ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью», — сказал Герчинский.



Он подчеркнул, что наряду с войной в Украине, Россия активно ведет гибридные действия в других странах, таких как ЦАР, Сахель, Сирия, Молдова и Грузия.



Ранее сегодня представитель Европейской комиссии по иностранным делам и безопасности Ануар Эль-Ануни назвал обвинения российской разведки «чистейшими фейками».



«Это дезинформационная кампания со стороны России, охотно распространяемая дружественными Москве СМИ с явной целью манипулировать общественным мнением и посеять подозрения против Европейского союза», — заявил Эль-Ануни на пресс-конференции в Брюсселе, добавив, что обвинения не имеют никакой основы.



Он также заявил, что ЕС решительно осуждает насилие в отношении мирных демонстрантов и призвал правительство Грузии вернуться к сотрудничеству с Брюсселем.



Накануне Служба внешней разведки России распространила заявление, в котором утверждалось, что Евросоюз выделил «значительные средства» на финансирование уличных акций в Грузии, а протестующим обещаны выплаты до 120 евро (около 360 лари) в день. Также, по версии российской разведки, рассматривается «вариант доставки наличных из посольств ЕС в Армении», если грузинские власти попытаются заблокировать эти «каналы финансирования».





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