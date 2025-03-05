

Прокуратура запросила у ISFED полную документацию по параллельному подсчету голосов на выборах 2024 года

05.03.2025 13:40





НПО «Справедливые выборы» (ISFED) получила от Генеральной прокуратуры Грузии письмо, в которой ведомство требует выслать полную документацию по параллельному подсчету голосов на парламентских выборах 2024 года, а также по заключениям, сделанным в результате подсчета, - указанную информацию распространяет ISFED.



Как отметили члены организации, прокуратура требует указанные документы в рамках расследования по делу о возможной фальсификации парламентских выборов 2024 года, и организация вышлет ей соответствующую документацию.



«С целью информирования общества, извещаем о том, что ISFED получила от Генеральной прокуратуры Грузии письмо, в которой ведомство требует выслать полную документацию по параллельному подсчету голосов на парламентских выборах 2024 года, а также по заключениям, сделанным в результате подсчета. Согласно письму, прокуратура требует указанные документы в рамках расследования по делу о возможной фальсификации парламентских выборов 2024 года, и организация вышлет ей соответствующую документацию»»,- говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





