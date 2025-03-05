|
|
|
Прокуратура запросила у ISFED полную документацию по параллельному подсчету голосов на выборах 2024 года
05.03.2025 13:40
НПО «Справедливые выборы» (ISFED) получила от Генеральной прокуратуры Грузии письмо, в которой ведомство требует выслать полную документацию по параллельному подсчету голосов на парламентских выборах 2024 года, а также по заключениям, сделанным в результате подсчета, - указанную информацию распространяет ISFED.
Как отметили члены организации, прокуратура требует указанные документы в рамках расследования по делу о возможной фальсификации парламентских выборов 2024 года, и организация вышлет ей соответствующую документацию.
«С целью информирования общества, извещаем о том, что ISFED получила от Генеральной прокуратуры Грузии письмо, в которой ведомство требует выслать полную документацию по параллельному подсчету голосов на парламентских выборах 2024 года, а также по заключениям, сделанным в результате подсчета. Согласно письму, прокуратура требует указанные документы в рамках расследования по делу о возможной фальсификации парламентских выборов 2024 года, и организация вышлет ей соответствующую документацию»»,- говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна