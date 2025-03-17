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Суд приговорил Саакашвили в обощей сложности к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы


17.03.2025   11:57


Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу о незаконном пересечении государственной границы. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев. Однако, с учетом совокупности приговоров, судья назначил окончательный срок заключения в 12 лет и шесть месяцев.

Решение вынес судья Михаил Джинджолия.

«Суд постановил признать Михаила Саакашвили виновным в совершении преступления, предусмотренного первой частью статьи 344 УК Грузии. В качестве наказания ему назначено четыре года и шесть месяцев лишения свободы, на основании частей третьей и четвертой статьи 59 УК. Данный срок частично прибавляется к наказанию, вынесенному решением городского суда от 12 марта, предусматривающему восемь лет лишения свободы и запрет занимать должности в государственном секторе в течение трех лет. Таким образом, по совокупности приговоров, Михаилу Саакашвили назначается окончательное наказание в виде 12 лет и шести месяцев лишения свободы, а также запрет на занятие государственных должностей сроком на три года», – заявил судья.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан Министерством внутренних дел Грузии 1 октября 2021 года по обвинению в незаконном пересечении границы.

Кроме того, 12 марта Тбилисский городской суд приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы по делу о растрате бюджетных средств в особо крупном размере.


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