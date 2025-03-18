

Бочоришвили: Оккупация регионов Грузии Россией — серьезная угроза для нашего региона

18.03.2025 10:46





Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили подчеркнула важность мира и безопасности, отметив, что два региона Грузии — Абхазия и Цхинвальский регион — по-прежнему оккупированы Россией, что создает вызовы безопасности.



По словам министра, ответом на эти вызовы является экономическое развитие и правильные реформы.



«Особо следует выделить важные факторы: мир и безопасность. Я говорю о небольшом, но очень динамичном регионе — Южном Кавказе. Грузия всегда поддерживала усилия своих соседей — Армении и Азербайджана, и мы рады, что они нашли путь к миру и объявили о заключении мирного договора, который чрезвычайно важен для всего региона.



Однако два региона Грузии по-прежнему оккупированы Россией, и это представляет серьезную угрозу для нашего региона. Для меня, как для грузинского дипломата, долгое время оставалось сложной задачей объяснить угрозы российской оккупации — с одной стороны, и существующие огромные возможности — с другой. Это остается сложной задачей, поскольку оккупация продолжается, а вызовы безопасности остаются.



Однако мы должны ответить на эти вызовы, и нашим ответом должно стать экономическое развитие, правильные реформы. Грузия занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах по направлениям ведения бизнеса, открытого правительства, борьбы с коррупцией.



Эти достижения стали возможны благодаря последовательным реформам, проводимым правительством, особенно в последние десять лет. Мы сталкиваемся с вызовами безопасности в нашем регионе», — заявила Мака Бочоришвили.



Добавим, Raisina Dialogue (Диалог Райзина/Райсина) — многосторонняя конференция, проводимая ежегодно в Нью-Дели (Индия) и также организованная Observer Research Foundation (ORF) — влиятельной аналитической исследовательской организацией. С момента своего создания в 2016 году Raisina Dialogue стал ведущей конференцией Индии по геополитике и геоэкономике, призванной решать наиболее сложные проблемы, стоящие перед международным сообществом.





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