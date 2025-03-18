

В Казахстане задержан экс-глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе

18.03.2025 20:08





В Казахстане задержан экс-председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе. Об это сообщает оппозиционная партия «Нацдвижение».



Один из лидеров партии Саакашвили — Леван Бежашвили заявил, что Варшаломидзе задержали, когда он пересекал границу в аэропорту. По предварительной информации, дело касается «информации, направленной из Российской Федерации в отношении уголовного дела, связанного с политической консультационной деятельностью Левана Варшаломидзе с руководством Украины».



Бежашвили отметил, что уголовное дело, возбужденное Россией против Варшаломидзе, лишено каких-либо оснований, и что существует угроза экстрадиции в РФ, поэтому необходима надлежащая коммуникация, чтобы «спасти Левана Варшаломидзе от незаконного задержания».



«Существует угроза экстрадиции, поэтому в данный момент задействованы все наши ресурсы для того, чтобы наладить правильную коммуникацию с представителями властей Украины, а также с представителями властей Казахстана, чтобы предоставить реальную информацию и чтобы власти Казахстана приняли решение, отвечающее наилучшим интересам Грузии и Казахстана.



Всем ясно, что уголовное дело со стороны Российской Федерации лишено каких-либо оснований. Понятно, почему это дело было возбуждено, поэтому необходима надлежащая коммуникация, чтобы спасти Левана Варшаломидзе от незаконного задержания», — заявил Леван Бежашвили.



Напомним, 13 февраля 2024 года в СМИ появился список МВД РФ с данными разыскиваемых ими по всему миру людей (порядка 96 тысяч имен). В том числе «иностранные наемники», среди которых – 100 граждан Грузии, воюющих в составе интернациональных легионов на стороне ВСУ. В их числе и Леван Варшаломидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





