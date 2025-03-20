

Кобахидзе: Мы хотим начать стратегическое партнерство с США с чистого листа

20.03.2025 10:45





Восстановление стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки с чистого листа является одним из наших главных внешнеполитических приоритетов, в этом плане, конечно, важна встреча, которая состоялась между нашим министром иностранных дел и госпожой послом, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос о встрече Маки Бочоришвили и Робин Даниган.



По его словам, не принято раскрывать содержание встреч, прошедших за закрытыми дверями, хотя обе стороны выразили заинтересованность в существенной и качественной перегрузке отношений между Грузией и США.







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