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Папуашвили встретился с председателем Великого национального собрания Турции


06.04.2025   14:00


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Как сообщает пресс-служба парламента, турецкий лидер поздравил Шалву Папуашвили с переизбранием на пост председателя парламента и отметил, что воля народа превыше всего, каждый должен уважать результаты выборов, которые должны стать основой будущего развития.

Стороны отметили, что Грузию и Турцию связывают многолетнее плодотворное сотрудничество и дружба между народами.

На встрече речь шла о дальнейшем развитии парламентских отношений. Стороны договорились, что в ближайшее время будет создан формат трехстороннего сотрудничества Грузия-Турция-Азербайджан на уровне председателей парламентов государств.

Нуман Куртулмуш пригласил Шалву Папуашвили в Турцию.

Встреча состоялась в рамках 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте (IPU) – столице Республики Узбекистан. В состав грузинской парламентской делегации под председательством Папуашвили также входят: председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе и председатель комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам Майя Битадзе.


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