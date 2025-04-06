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Папуашвили встретился с председателем Великого национального собрания Турции
06.04.2025 14:00
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Как сообщает пресс-служба парламента, турецкий лидер поздравил Шалву Папуашвили с переизбранием на пост председателя парламента и отметил, что воля народа превыше всего, каждый должен уважать результаты выборов, которые должны стать основой будущего развития.
Стороны отметили, что Грузию и Турцию связывают многолетнее плодотворное сотрудничество и дружба между народами.
На встрече речь шла о дальнейшем развитии парламентских отношений. Стороны договорились, что в ближайшее время будет создан формат трехстороннего сотрудничества Грузия-Турция-Азербайджан на уровне председателей парламентов государств.
Нуман Куртулмуш пригласил Шалву Папуашвили в Турцию.
Встреча состоялась в рамках 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте (IPU) – столице Республики Узбекистан. В состав грузинской парламентской делегации под председательством Папуашвили также входят: председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе и председатель комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам Майя Битадзе.
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