

Папуашвили встретился с председателем Великого национального собрания Турции

06.04.2025 14:00





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Как сообщает пресс-служба парламента, турецкий лидер поздравил Шалву Папуашвили с переизбранием на пост председателя парламента и отметил, что воля народа превыше всего, каждый должен уважать результаты выборов, которые должны стать основой будущего развития.



Стороны отметили, что Грузию и Турцию связывают многолетнее плодотворное сотрудничество и дружба между народами.



На встрече речь шла о дальнейшем развитии парламентских отношений. Стороны договорились, что в ближайшее время будет создан формат трехстороннего сотрудничества Грузия-Турция-Азербайджан на уровне председателей парламентов государств.



Нуман Куртулмуш пригласил Шалву Папуашвили в Турцию.



Встреча состоялась в рамках 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте (IPU) – столице Республики Узбекистан. В состав грузинской парламентской делегации под председательством Папуашвили также входят: председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе и председатель комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам Майя Битадзе.





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