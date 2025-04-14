

Кобахидзе: Грузинский язык является символом нашей идентичности и единства

14.04.2025 10:47





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравляет граждан Грузии с Днём родного языка.



По словам Кобахидзе, грузинский язык является символом самобытности, духовности и единства.



«14 апреля 1978 года — одна из выдающихся дат в нашей истории. Намерению советской власти лишить грузинский язык статуса государственного последовал патриотический ответ грузинского общества, что вынудило советскую власть изменить своё решение. Грузинский язык — это символ нашей самобытности, духовности и единства.



Илья Чавчавадзе учит нас, что язык — это святыня и общественное достояние, которое «человек должен защищать». Именно этот героический акт защиты родного языка не только сохранил за грузинским статус государственного, но и стал поворотным моментом, давшим мощный импульс подъёму национального движения. Наша постоянная обязанность — укреплять выдающуюся роль грузинского языка в мировом культурном пространстве, поддерживать всех наших сограждан в изучении грузинского и утверждать его значение, как государственного языка», — отметил Ираклий Кобахидзе.







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