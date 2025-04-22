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В Грузию прибыл генеральный секретарь ОБСЕ


22.04.2025   10:10


В Грузию прибыл генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.

Указанную информацию распространяет МИД Грузии.

По сводкам ведомства, 22 апреля у него состоится встреча с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, после чего будет сделано совместное заявление для прессы.

«Также у генерального секретаря ОБСЕ запланированы встречи с высшими должностными лицами исполнительной и законодательной власти.

В рамках визита Феридун Синирлиогл посетит село Одзиси, расположенное у оккупационной линии, и на месте ознакомится с существующей обстановкой»,- говорится в заявлении МИД.


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