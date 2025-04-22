

В Грузию прибыл генеральный секретарь ОБСЕ

22.04.2025 10:10





В Грузию прибыл генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.



Указанную информацию распространяет МИД Грузии.



По сводкам ведомства, 22 апреля у него состоится встреча с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, после чего будет сделано совместное заявление для прессы.



«Также у генерального секретаря ОБСЕ запланированы встречи с высшими должностными лицами исполнительной и законодательной власти.



В рамках визита Феридун Синирлиогл посетит село Одзиси, расположенное у оккупационной линии, и на месте ознакомится с существующей обстановкой»,- говорится в заявлении МИД.





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