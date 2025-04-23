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Председатель ЦИК Грузии встретился с генсеком ОБСЕ
23.04.2025 11:33
В Центральной избирательной комиссии состоялась встреча с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу.
Как говорится в информации, распространенной ЦИК, председатель ЦИК Георгий Каландаришвили и заместитель Георгий Шарабидзе предоставили генсекретарю ОБСЕ и членам делегации информацию как о прошлогодних выборах, так и о подготовке к выборам муниципальных органов 4 октября.
«На встрече председатель ЦИК детально рассказал о прошедших 26 октября парламентских выборах в Грузии и широкомасштабном внедрении электронных технологий. Обсуждались вызовы, существующие на этих выборах. Стороны также обсудили состояние выполнения рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и дальнейшие планы избирательной администрации в этом направлении. Было отмечено, что важно дальнейшее углубление сотрудничества с БДИПЧ/ОБСЕ, что будет способствовать совместным усилиям в связи с развитием избирательных процессов.
Главной темой встречи также были выборы муниципальных органов, которые должны состояться 4 октября. Георгий Каландаришвили и Георгий Шарабидзе детально рассказали, как избирательная администрация готовится как в правовом, так и в техническом и логистическом плане к проведению выборов на высокопрофессиональном уровне, в соответствии с международными стандартами. Участники встречи также обсудили общие вызовы, стоящие перед избирательным управлением, и пути решения.
В завершение встречи стороны договорились о необходимости продолжения сотрудничества в будущем», - говорится в информации.
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