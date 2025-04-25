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Кавелашвили помиловал 33 осужденных
25.04.2025 10:42
В связи с праздником Пасхи Михаил Кавелашвили помиловал 33 осужденных.
Информацию распространяет пресс-служба Кавелашвили.
«Президент Грузии Михаил Кавелашвили в рамках полномочий, предоставлямых ему Конституцией, в связи с праздником Пасхи помиловал 33 осужденных лица.
После выхода их учреждений по исполнению наказаний, помилованные будут иметь возможность вернуться в свои семьи и вновь стать полноценными членами общества», - говорится в информации.
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