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Кавелашвили помиловал 33 осужденных


25.04.2025   10:42


В связи с праздником Пасхи Михаил Кавелашвили помиловал 33 осужденных.

Информацию распространяет пресс-служба Кавелашвили.

«Президент Грузии Михаил Кавелашвили в рамках полномочий, предоставлямых ему Конституцией, в связи с праздником Пасхи помиловал 33 осужденных лица.

После выхода их учреждений по исполнению наказаний, помилованные будут иметь возможность вернуться в свои семьи и вновь стать полноценными членами общества», - говорится в информации.


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