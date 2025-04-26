Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Евросоюз и Азербайджан договорились о возобновлении переговоров по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве


26.04.2025   13:34


Евросоюз и Азербайджан договорились о возобновлении переговоров по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве, - по информации азербайджанских СМИ, указанное заявление в Баку на пресс-конференции сделала Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.

«Указанное партнерство должно строиться на взаимном уважении, в том числе уважении к государствам-членам Евросоюза, а также таких фундаментальных принципах, как верховенство закона и права человека», - заявил Каллас.

По ее словам, Евросоюз и Азербайджан связывает долгое партнерство. В частности, Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Евросоюза, а также крупнейшим инвестором.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна