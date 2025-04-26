

Евросоюз и Азербайджан договорились о возобновлении переговоров по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве

26.04.2025 13:34





Евросоюз и Азербайджан договорились о возобновлении переговоров по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве, - по информации азербайджанских СМИ, указанное заявление в Баку на пресс-конференции сделала Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.



«Указанное партнерство должно строиться на взаимном уважении, в том числе уважении к государствам-членам Евросоюза, а также таких фундаментальных принципах, как верховенство закона и права человека», - заявил Каллас.



По ее словам, Евросоюз и Азербайджан связывает долгое партнерство. В частности, Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Евросоюза, а также крупнейшим инвестором.





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