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В Чиатура шахтеры начали голодовку, протестуя против реорганизации компании-оператора добычи
29.04.2025 10:04
По меньшей мере пять шахтеров, занятых на добыче марганца в Чиатура, объявили голодовку в знак протеста против планируемой реорганизации.
«Открытие шахт важно, но не такой ценой — когда 200 человек будут работать под землей, а 3300 сотрудников останутся на улице», — заявил представитель протестующих на пресс-конференции в понедельник.
Шахтеры требуют от правительства Грузии вмешательства и выполнения нескольких условий:
выплатить зарплаты за март и апрель — месяцы простоя, когда добыча была приостановлена;
ввести отсрочку по банковским кредитам, оформленным рабочими в частном порядке;
и самое радикальное требование — национализировать отрасль, вернув контроль над добычей государству, как это было в советский период.
На 1 мая рабочие анонсировали масштабную акцию протеста в столице. Они требуют, чтобы власти «услышали голос Чиатуры».
Позиция оператора
Управляющая марганцевыми шахтами Chiatura Management Company (CMC) заявила о намерении возобновить подземную добычу только при условии глубокой реорганизации. Эта позиция была озвучена в середине апреля по итогам заседаний с участием представителей компании, правительства и профсоюзов.
Рабочим разослали документы для подписи с уведомлением о предстоящих увольнениях, сокращении рабочего времени и, соответственно, снижении заработной платы.
Причины кризиса
С марта компания остановила подземную добычу, сославшись на нерентабельность, вызванную несколькими факторами:
низким качеством сырья,
стагнацией цен на марганцевый концентрат,
ростом операционных расходов,
отсутствием условий для устойчивых инвестиций.
Кроме того, на деятельность компании повлияли социальные протесты: жители села Шукрути ранее блокировали шахты, требуя компенсаций за разрушенные в процессе добычи дома. Шахтеры также настаивали на выплате зарплат несмотря на простой.
14 марта CMC подала заявление в суд о признании себя банкротом, чтобы избежать выплат за февраль. Профсоюзы оспорили это решение, и суд отказал в удовлетворении иска.
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