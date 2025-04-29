

В Чиатура шахтеры начали голодовку, протестуя против реорганизации компании-оператора добычи

29.04.2025 10:04





По меньшей мере пять шахтеров, занятых на добыче марганца в Чиатура, объявили голодовку в знак протеста против планируемой реорганизации.



«Открытие шахт важно, но не такой ценой — когда 200 человек будут работать под землей, а 3300 сотрудников останутся на улице», — заявил представитель протестующих на пресс-конференции в понедельник.



Шахтеры требуют от правительства Грузии вмешательства и выполнения нескольких условий:



выплатить зарплаты за март и апрель — месяцы простоя, когда добыча была приостановлена;

ввести отсрочку по банковским кредитам, оформленным рабочими в частном порядке;

и самое радикальное требование — национализировать отрасль, вернув контроль над добычей государству, как это было в советский период.

На 1 мая рабочие анонсировали масштабную акцию протеста в столице. Они требуют, чтобы власти «услышали голос Чиатуры».



Позиция оператора

Управляющая марганцевыми шахтами Chiatura Management Company (CMC) заявила о намерении возобновить подземную добычу только при условии глубокой реорганизации. Эта позиция была озвучена в середине апреля по итогам заседаний с участием представителей компании, правительства и профсоюзов.



Рабочим разослали документы для подписи с уведомлением о предстоящих увольнениях, сокращении рабочего времени и, соответственно, снижении заработной платы.



Причины кризиса

С марта компания остановила подземную добычу, сославшись на нерентабельность, вызванную несколькими факторами:



низким качеством сырья,

стагнацией цен на марганцевый концентрат,

ростом операционных расходов,

отсутствием условий для устойчивых инвестиций.

Кроме того, на деятельность компании повлияли социальные протесты: жители села Шукрути ранее блокировали шахты, требуя компенсаций за разрушенные в процессе добычи дома. Шахтеры также настаивали на выплате зарплат несмотря на простой.



14 марта CMC подала заявление в суд о признании себя банкротом, чтобы избежать выплат за февраль. Профсоюзы оспорили это решение, и суд отказал в удовлетворении иска.



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