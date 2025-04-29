

Лидер азербайджанской оппозиции поддержал борьбу грузинского народа за свободные выборы и евроинтеграцию

29.04.2025 11:56





Лидер оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли поддержал стремления грузинского народа к свободным выборам и европейской интеграции. Как отмечается в его обращении к народу, который более пяти месяцев проводит в городах Грузии акции протеста против антизападной политики правительства "Грузинской мечты", борьба между авторитаризмом и демократией, которая сегодня разворачивается в Грузии, станет решающей не только для будущего самой Грузии, но и для судьбы всего Южного Кавказа.



Али Керимли также пожелал грузинскому народу успеха в их мужественной борьбе за свободу.



"Я сердечно поздравляю грузинский народ — наших соседей и друзей — с их стойкой приверженностью свободным выборам и европейской интеграции. На протяжении последних пяти месяцев граждане Грузии ежедневно выходят на улицы и площади Тбилиси, требуя демократии, справедливых выборов и полноценного членства в Европейском Союзе.

К сожалению, действующее правительство Грузии выбрало путь, который угрожает перечеркнуть два десятилетия тяжелейших усилий по демократизации и евроатлантической интеграции.



События, разворачивающиеся сегодня в Грузии, поразительно напоминают опыт Азербайджана после президентских выборов 2003 года и парламентских выборов 2005 года. В то время авторитаризм в Азербайджане ещё не успел окончательно укорениться. Демократические институты и традиции, заложенные в период правления Абульфаза Эльчибея (1992–1993) — в том числе частично свободная пресса, функционирующее гражданское общество, свобода собраний и реальная избирательная конкуренция — всё ещё сохранялись, хотя и находились под растущим давлением.

Азербайджан классифицировался как частично свободная страна, а его Концепция национальной безопасности, утверждённая самим Ильхамом Алиевым, провозглашала европейскую интеграцию стратегическим приоритетом.



Однако около двух десятилетий назад Ильхам Алиев сознательно выбрал курс на укрепление личной власти и демонтаж демократических основ Азербайджана. С тех пор независимые СМИ подвергались репрессиям и закрывались, число политических заключённых неуклонно росло, свободы собраний и выражения мнений систематически уничтожались, деятельность оппозиции жестоко ограничивалась, а фальсификация выборов стала нормой. В результате сегодня Азербайджан оказался под гнётом полноценного авторитарного режима.



На данный момент в Азербайджане уже шесть лет полностью запрещены свобода собраний, содержится рекордное количество политических заключённых — 360 человек, а все независимые СМИ закрыты. Видные журналисты и лидеры гражданского общества находятся за решёткой. Более 50 активистов Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА), которую я представляю, были арестованы по сфабрикованным обвинениям, свыше 300 наших членов подверглись административным арестам, тысячи потеряли работу. Члены Национального совета — нашей союзной коалиции — также стали жертвами репрессий.



Один из её лидеров, Тофиг Ягублу — выдающийся деятель грузинского происхождения и один из самых искренних друзей Грузии в Азербайджане — был приговорён к девяти годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям. Сейчас Тофиг Ягублу уже 26-й день держит голодовку с требованием «свобода или смерть».



Когда режим Алиева разрушал зарождавшуюся демократию Азербайджана, демократический Запад, к сожалению, бездействовал. Сегодня очевидно, что политика пассивности была серьёзной ошибкой.



Извлекая уроки из горького опыта Азербайджана, я призываю Европейский союз и Соединённые Штаты Америки оказывать более последовательную и системную поддержку борьбе грузинского народа за свободные выборы, права человека и европейскую интеграцию.



Борьба между авторитаризмом и демократией, которая сегодня разворачивается в Грузии, станет решающей не только для будущего самой Грузии, но и для судьбы всего Южного Кавказа.



Я искренне желаю грузинскому народу — нашим друзьям и соседям — успеха в их мужественной борьбе за свободу. Подавляющее большинство граждан Грузии стремится видеть свою страну в составе Европейского Союза. Грузия уже получила статус кандидата, и Евросоюз располагает значительным рычагом влияния для поддержки демократических реформ", - заявляет Али Керимли.





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