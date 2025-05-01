|
|
|
Конгрессмен Джо Уилсон: Мы должны поддержать грузинский народ, требующий свободных выборов
01.05.2025 10:19
Конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия), сопредседатель Хельсинкской комиссии США публикует в социальной сети X очередной пост с критикой в отношении «Грузинской мечты»:
«Фальшивый режим «Грузинской мечты» ненавидит Америку и президента Трампа. Он распространяет антиамериканские теории заговора и продает страну Коммунистической партии Китая.
Достаточно! Мы должны поддержать грузинский народ, который требует свободных и справедливых выборов. #MEGOBARI», — написал Уилсон.
Напомним, двухпартийный законопроект MEGOBARI Act содержит такие положения, как:
поддержка демократии и верховенства закона: закон провозглашает политику США по защите демократических ценностей, прав человека и верховенства закона в Грузии. Он признает значительный прогресс грузинского гражданского общества и подчеркивается важность укрепления демократии для региональной стабильности и интересов США;
обсуждение отступления от демократии: в ответ на недавнее отступление демократии в Грузии законопроект призывает к усилению контроля над правительством Грузии и его связями с Россией и другими авторитарными режимами;
подотчетность и санкции: закон требует представления ряда докладов для обеспечения подотчетности;
неправомерное влияние и уклонение от санкций: отчеты о коррупционных действиях в Грузии, которые поддерживают интересы России и позволяют избежать санкций;
российские разведывательные активы: оценка проникновения российской разведки в Грузию и потенциального сотрудничества с Китаем;
санкции в отношении физических лиц из Грузии: выявление лиц, подрывающих демократию в Грузии, и введение в отношении них санкций и запретов на поездки;
создание рабочей группы по мониторингу демократии: для мониторинга и продвижения демократической среды в Грузии будет создана рабочая группа, особенно во время выборов, с целью обеспечения справедливых и свободных избирательных процессов;
укрепление двусторонних отношений и поддержка: после подтверждения значительного демократического прогресса в Грузии поддержка Штатов будет выражаться в следующем:
переговоры о подписании более льготного торгового соглашения с Грузией;
расширение обмена людьми и упрощение визового режима;
разработка экономического пакета и пакета модернизации;
обеспечение безопасности и поддержки в сфере обороны для противодействия российской агрессии.
инициировать полный пересмотр американо-грузинских отношений, включая все программы помощи;
признать поддержку грузинским народом конституционно закрепленного обязательства страны по евроинтеграции;
требовать от президента введения санкций в отношении чиновников «Грузинской мечты» и их пособников, которые занимались коррупцией с целью сорвать евроатлантическую интеграцию Грузии, подорвали суверенитет и территориальную целостность Грузии или занимались другими коррупционными действиями, наносящими ущерб стабильности в Грузии;
усилить связи между людьми и сотрудничество в области обороны, когда Грузия приведет себя в соответствие с требованиями своей Конституции;
выразить поддержку полному суверенитету и территориальной целостности Грузии в условиях продолжающейся незаконной российской оккупации;
поддерживать гражданское общество, которое работает над защитой грузинского народа и Конституции Грузии от злоупотреблений правительства «Грузинской мечты».
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна