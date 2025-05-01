Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Яго Хвичия: Саломе Зурабишвили превратилась в тролля


01.05.2025   15:28


«Саломе Зурабишвили, особенно после окончания ее президентского срока, превратилась в тролля, который иногда говорит одно, а иногда другое, еще больше запутывая и без того запутавшуюся оппозицию», — заявил лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия.

«Нет ничего плохого в идее коалиционного правительства, просто после тех действий, которые она совершила, тысяч коалиций, хартий и прочей ерунды, когда Саломе Зурабишвили говорит о коалиционном правительстве, это выглядит несерьёзно, какой бы серьёзной ни была идея коалиционного правительства», — заявил Яго Хвичия.

Вчера после встречи «Платформы сопротивления» с послами стран ЕС бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила: «Мы должны быть готовы не только к парламентским выборам, но и к следующему дню, то есть к коалиционному правительству».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна