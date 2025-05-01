

Яго Хвичия: Саломе Зурабишвили превратилась в тролля

01.05.2025 15:28





«Саломе Зурабишвили, особенно после окончания ее президентского срока, превратилась в тролля, который иногда говорит одно, а иногда другое, еще больше запутывая и без того запутавшуюся оппозицию», — заявил лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия.



«Нет ничего плохого в идее коалиционного правительства, просто после тех действий, которые она совершила, тысяч коалиций, хартий и прочей ерунды, когда Саломе Зурабишвили говорит о коалиционном правительстве, это выглядит несерьёзно, какой бы серьёзной ни была идея коалиционного правительства», — заявил Яго Хвичия.



Вчера после встречи «Платформы сопротивления» с послами стран ЕС бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила: «Мы должны быть готовы не только к парламентским выборам, но и к следующему дню, то есть к коалиционному правительству».







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