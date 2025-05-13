

Парламент в первом чтении принял законодательный пакет по борьбе с незаконной миграцией

13.05.2025 19:15





С целью совершенствования регулирования, связанного с предоставлением международной защиты иностранцам или лицам без гражданства, борьбы с незаконной миграцией и предотвращения злоупотреблений процедурой получения убежища, парламент Грузии в первом чтении поддержал подготовленный Министерством внутренних дел законопроект «О международной защите».



Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.



Пакет законодательных изменений был представлен депутатам на пленарном заседании заместителем министра внутренних дел Александром Дарахвелидзе, который рассказал о значимости предлагаемых поправок.



«Согласно изменениям:



• В Уголовный кодекс вводится новая мера наказания — выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в страну на определённый срок.



• В Кодекс об административных правонарушениях добавляется новая административная мера — выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд.



• Увеличиваются штрафы для иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Грузии.



• Значительно упрощается процедура выдворения нелегально находящихся в стране иностранцев.



Для предотвращения злоупотреблений процедурой получения убежища:



• Вводится ускоренное рассмотрение заявлений на убежище для иностранцев, которые не подали прошение в течение месяца после въезда в страну.



• Вводится новый механизм, согласно которому рассмотрение заявления на убежище будет производиться прямо на государственной границе, без допуска иностранца на территорию страны, если его въезд представляет угрозу государственной безопасности.



• Существенно сокращаются сроки рассмотрения заявлений и подачи апелляций.



• Вводится упрощённый (электронный) порядок вручения принятых решений, что значительно облегчит контроль за сроками обжалования.



• Будет ограничена возможность выдачи вида на жительство иностранцам, в отношении которых начата процедура выдворения или уже принято решение об их выдворении из Грузии», — говорится в заявлении МВД.





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