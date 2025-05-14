

ZeroGPT проанализировал письмо Кобахидзе Трампу - 29% написано искусственным интеллектом

14.05.2025 09:17





Внезапное, ZeroGPT проанализировал открытое письмо Кобахидзе Трампу и Венсу и утверждает, что оно на 29% написано искусственным интеллектом. Если быть точнее, то это целые абзацы.



Приведем кусочек письма, который согласно данных сервиса ZeroGPT был создан Al, в части анализа Кобахидзе в отношении "Megobari Act" и политики Трампа:



"Исходя из значения слова «друг», данный закон напоминает нам модель Джорджа Оруэлла, согласно которой война — это мир, а враг — это друг. Мы уже привыкли к абсурдным законам, принимаемым разными парламентами, и потому не заостряли бы внимание на MEGOBARI Act, если бы не то обстоятельство, что многие его приписывают ряду субъектов из вашей администрации. Это восприятие усиливается ещё и тем, что ваша администрация не сделала ни одного критического заявления по поводу данного акта. Всё это подрывает доверие грузинского народа не только к Конгрессу, но, к сожалению, и к вашей администрации, на которую грузинское общество возлагало иные надежды.



Недавние события в грузинском обществе создают ощущение, что заявления о победе над «глубинным государством» являются лишь попыткой его ребрендинга и не более того. Для народа непонятно, почему вы столь резко критикуете решения Байдена, но до сих пор не исправили его преступные действия.



Тем не менее, наше правительство в публичных заявлениях по-прежнему выражает оптимизм относительно того, что ваша администрация действительно способна одержать победу над «deep state», что, безусловно, отразится на перезагрузке грузино-американских отношений и восстановлении стратегического партнёрства".





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





